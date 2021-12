Partecipazione e senso di appartenenza. Buon Natale al Comandante Generale (Di venerdì 24 dicembre 2021) Abbiamo letto con molta attenzione la lettera del Comandante Generale circa il bisogno di rinsaldare il senso di appartenenza, e che spiega, teoricamente, quanto sia importante e quanto sia necessaria l’armonia e la fiducia “reciproche” nelle relazioni interpersonali. Il Comandante evidenzia che debba essere rivisitato il rapporto gerarchico, da “marcatore di distanza” e da “rapporto di circostanza”, mirando alla giusta capacità di essere responsabili nel costruire un rapporto che deve essere contaminato bi-direzionalmente. Continuando, viene ribadito come il confronto non debba essere quello sterile e veloce usato nei social, ormai imperanti nelle comunicazioni interne, privo di un vero dialogo e di uno scambio alla pari tra le esigenze del territorio e della vita professionale quotidiana e di chi ... Leggi su forzearmatenews (Di venerdì 24 dicembre 2021) Abbiamo letto con molta attenzione la lettera delcirca il bisogno di rinsaldare ildi, e che spiega, teoricamente, quanto sia importante e quanto sia necessaria l’armonia e la fiducia “reciproche” nelle relazioni interpersonali. Ilevidenzia che debba essere rivisitato il rapporto gerarchico, da “marcatore di distanza” e da “rapporto di circostanza”, mirando alla giusta capacità di essere responsabili nel costruire un rapporto che deve essere contaminato bi-direzionalmente. Continuando, viene ribadito come il confronto non debba essere quello sterile e veloce usato nei social, ormai imperanti nelle comunicazioni interne, privo di un vero dialogo e di uno scambio alla pari tra le esigenze del territorio e della vita professionale quotidiana e di chi ...

