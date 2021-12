No! Il Governo giapponese non ha dichiarato i vaccini più pericolosi della Covid (Di venerdì 24 dicembre 2021) La pagina Facebook CasaDelSole.Tv pubblica un video dove si sostiene un proclama attribuito alla farmacovigilanza del Governo giapponese sulla presunta mortalità dei vaccini contro il nuovo Coronavirus sotto i 21 anni: «Le possibilità di morire per l’iniezione sono sette volte più alte di morire per Covid», afferma la voce fuori campo. La fonte è un documento della rivista Med Check, che nel filmato diventa una sorta di «bollettino ufficiale». Ma l’Agenzia del farmaco giapponese è la PMDA (Pharmaceuticals and Medical Devices Agency). Med Check è invece il bollettino della associazione Non-Profit Organization Japan Institute of Pharmacovigilance (NOPJIP). Nonostante il nome altisonante non c’entra niente col Governo nipponico. Per chi ha ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 dicembre 2021) La pagina Facebook CasaDelSole.Tv pubblica un video dove si sostiene un proclama attribuito alla farmacovigilanza delsulla presunta mortalità deicontro il nuovo Coronavirus sotto i 21 anni: «Le possibilità di morire per l’iniezione sono sette volte più alte di morire per», afferma la voce fuori campo. La fonte è un documentorivista Med Check, che nel filmato diventa una sorta di «bollettino ufficiale». Ma l’Agenzia del farmacoè la PMDA (Pharmaceuticals and Medical Devices Agency). Med Check è invece il bollettinoassociazione Non-Profit Organization Japan Institute of Pharmacovigilance (NOPJIP). Nonostante il nome altisonante non c’entra niente colnipponico. Per chi ha ...

