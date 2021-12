Juventus | l’ex stella torna in Serie A? Colpo eccezionale

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Il Genoa, per rinforzare la propria rosa e puntare alla salvezza, punta un ex centrocampista della. Trattativa non semplice.(Lapresse)Il girone di andata si è concluso e, in attesa che ricominci il campionato, si possono tirare le prime somme. L’Inter, campione d’Italia, è nettamente la squadra più forte; i nerazzurri hanno chiuso il girone d’andata a più quattro sul Milan e a più sette sul Napoli. I rossoneri, dopo la bella vittoria di Empoli, sembrano essere l’unica squadra in grado di lottare per il primo posto; diverso il discorso per i ragazzi di Spalletti reduci dalla pesante sconfitta interna, la terza consecutiva, contro lo Spezia. Passo falso che conferma le difficoltà di un gruppo a cui la pausa serve come l’acqua nel deserto. In zona Champions, lata prepotentemente in ...