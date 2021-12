Il Grande Fratello Vip non va in onda: perché, il motivo (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il Grande Fratello Vip oggi non va in onda: perché, il motivo 24 dicembre 2021 Canale 5 perché Il Grande Fratello Vip 2021 questa sera non va in onda su Canale 5? Oggi – venerdì 24 dicembre – salta il classico appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini. Il motivo? Oggi è la Vigilia di Natale e come da tradizione l’ammiraglia Mediaset propone in prima serata il Concerto di Natale. Dall’Auditorium della Conciliazione Federica Panicucci presenta la ventinovesima edizione del Concerto di Natale con la partecipazione di cantanti di fama nazionale ed internazionale. Ecco perché il Grande Fratello Vip oggi non va in onda. Quando torna Possiamo ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 dicembre 2021) IlVip oggi non va in, il24 dicembre 2021 Canale 5IlVip 2021 questa sera non va insu Canale 5? Oggi – venerdì 24 dicembre – salta il classico appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini. Il? Oggi è la Vigilia di Natale e come da tradizione l’ammiraglia Mediaset propone in prima serata il Concerto di Natale. Dall’Auditorium della Conciliazione Federica Panicucci presenta la ventinovesima edizione del Concerto di Natale con la partecipazione di cantanti di fama nazionale ed internazionale. EccoilVip oggi non va in. Quando torna Possiamo ...

