Il dolore di Serena Grandi: "Ho una cicatrice di 100 punti sulla pancia" (Di venerdì 24 dicembre 2021) Serena Grandi si racconta in un'intervista dopo l'uscita del libro: "Non mi guardo allo specchio". Il pensimento per l'intervento chirurgico Serena a tutti i costi. Questo è il titolo el libro di Serena Grandi ma è anche stato l'obiettivo della sua vita, personale e professionale, raccontata nelle pagine che sono – recita il sottotitolo – Lettere di una vita mai inviate. Serena Grandi (Instagram)A 63 anni l'attrice si è messa a nudo dopo che per anni ha mostrato il suo corpo ed è stata apprezzata e amata da generazioni di maschio. Ma proprio il suo fisico ora nn è più lo stesso e non solo per via dell'età. Se nel libro ci sono i segni indelebili ma anche invisibili della sua sofferenza, il corpo li mostra tutti anche per via della chirurgia estetica, ...

