"Ha spostato me e il divano". Terremoto in Italia, la scossa di 4.3 Richter: paura e persone in strada (Di venerdì 24 dicembre 2021) La terra trema ancora in Sicilia, precisamente a Catania. Qui, una serie di scosse è stata avvertita alle 21.38 e l'istituto di Geofisica e Vulcanologia ha stimato una magnitudo media di 3.3. L'epicentro del Terremoto è stato registrato nella zona di Motta Sant'Anastasia, alle porte di Catania. M andiamo con ordine: la prima scossa è stata avvertita alle 21.34, poi un'altra serie nei minuti successivi: la più forte alle 22.33 di magnitudo 4.3, avvertita nel capoluogo e in tutta la provincia ma non solo. Poi altre altre scosse minori tra magnitudo 2.2 e 3.3. Alla fine dello sciamo sono state registrate ben cinque scosse di Terremoto, di magnitudo compresa tra 2.4 e 4.3. Tutte sono avvenute a sei chilometri a sud-ovest di Motta Sant'Anastasia, ad una profondità compresa tra i 9 e i 10 chilometri. Quella di maggiore intensità, di ...

magrobiondosecs : RT @melomonaco86: Minchia mi sono cAcato addosso. Scossa di #terremoto brevissima ma ha spostato me è il divano #Catania - Globe1078 : Terremoto a Catania, cinque scosse di magnitudo 3.3: «Hanno spostato me e il divano» - infoitinterno : Terremoto a Catania, cinque scosse di magnitudo 3.3: «Hanno spostato me e il divano» - GiusvaPulejo : @sonosempregraz Qui avvertita in modo periferico, ma ti dico che pur essendo sdraiato sul divano l’ho sentita perfe… - rosatoeu : Terremoto a Catania, cinque scosse di magnitudo 3.3: «Hanno spostato me e il divano». -