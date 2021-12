Grande Fratello Vip, Jessica Selassié contro Alessandro Basciano: «Mi hai presa in giro» (Di venerdì 24 dicembre 2021) Jessica Selassié si è presa una sbandata per il nuovo arrivato Alessandro Basciano; la new entry del GF Vip 6 inizialmente sembrava mostrare segni di interesse per la Principessa etiope, ma dopo poco ha puntato gli occhi su Soleil Sorge e poi ancora su Sophie Codegoni. La sorella di Lulù è rimasta malissimo del comportamento... Leggi su donnapop (Di venerdì 24 dicembre 2021)si èuna sbandata per il nuovo arrivato; la new entry del GF Vip 6 inizialmente sembrava mostrare segni di interesse per la Principessa etiope, ma dopo poco ha puntato gli occhi su Soleil Sorge e poi ancora su Sophie Codegoni. La sorella di Lulù è rimasta malissimo del comportamento...

