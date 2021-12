Gkn | Natale in fabbrica per i lavoratori L' incontro con Borgomeo | Sono fiducioso

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gkn Natale

...e passeranno ilnella struttura. "I tempi sono stretti, ma sono fiducioso per il futuro. Qui ho trovato lavoratori di grande competenza e capacità", ha detto Borgomeo all'uscita dalla. ...Nel pomeriggio (dalle 15) sarà l'arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe Betori a far visita ai dipendenti. Intanto peri lavoratori hanno deciso di fare un pranzo tutti insieme all'interno della fabbrica fiorentina: un pranzo che però sarà ristretto ai soli addetti, senza dunque 'intrusioni' ...Campi Bisenzio (Firenze), 24 dicembre 2021 - Il neo presidente della società "QF Spa" che ha rilevato Gkn, l'imprenditore Francesco Borgomeo, è in visita nello stabilimento di Campi di Bisenzio. Intor ...E' arrivato in fabbrica, per incontrare gli operai, l'imprenditore Francesco Borgomeo, dopo l'annuncio dell'acquisizione del 100% delle quote dello stabilimento fiorentino attraverso la società Qf Spa ...