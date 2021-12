GF Vip, Alessandro Basciano si butta su Sophie: Jessica ha una reazione forte (Di venerdì 24 dicembre 2021) Nella Casa del Grande Fratello Vip 6 si respira un’atmosfera tutt’altro che natalizia, soprattutto tra due grandi (ex?) amiche, ovvero Sophie Codegoni e Jessica Salassié, entrambe interessate ad Alessandro Basciano. O meglio, l’ex tronista di Uomini e Donne continua a negare di flirtare con lui per non ferire l’amica Jessica, che tuttavia ha capito come stanno realmente le cose e ha sbugiardato sia Sophie che Basciano. Se infatti ha accusato la Codegoni di fare il doppio gioco, flirtando con la new entry ma negandolo di fronte a lei, Jessica ha preso da parte anche Alessandro per dirgli che si è sentita presa in giro da lui. Il 32enne ligure, infatti, aveva inserito la principessa Salassié tra le donne della Casa che potevano ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 24 dicembre 2021) Nella Casa del Grande Fratello Vip 6 si respira un’atmosfera tutt’altro che natalizia, soprattutto tra due grandi (ex?) amiche, ovveroCodegoni eSalassié, entrambe interessate ad. O meglio, l’ex tronista di Uomini e Donne continua a negare di flirtare con lui per non ferire l’amica, che tuttavia ha capito come stanno realmente le cose e ha sbugiardato siache. Se infatti ha accusato la Codegoni di fare il doppio gioco, flirtando con la new entry ma negandolo di fronte a lei,ha preso da parte ancheper dirgli che si è sentita presa in giro da lui. Il 32enne ligure, infatti, aveva inserito la principessa Salassié tra le donne della Casa che potevano ...

