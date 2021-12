GF: Signorini Bruganelli nuova lite? Ecco cosa c’è di vero (Di venerdì 24 dicembre 2021) GF, Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli protagonisti con nuova lite? Ecco cosa c’è di vero, il rapporto fra i due. lite tra il conduttore e l’opinionista, gli sviluppi.Sin da questa estate, il Grande Fratello Vip non fa discutere solamente per le polemiche all’interno della casa, ma anche per quelle in studio; mentre l’attenzione è stata a lungo rivolta sul rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge, da sempre non scorre buon sangue tra le due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Quest’ultima però pare aver avuto dei problemi anche col padrone di casa, Alfonso Signorini, “colpevole” di aver tolto la parola alla moglie di Bonolis quando si stava confrontando con i partecipanti nella casa. GF ... Leggi su formatonews (Di venerdì 24 dicembre 2021) GF, Alfonsoe Soniaprotagonisti conc’è di, il rapporto fra i due.tra il conduttore e l’opinionista, gli sviluppi.Sin da questa estate, il Grande Fratello Vip non fa discutere solamente per le polemiche all’interno della casa, ma anche per quelle in studio; mentre l’attenzione è stata a lungo rivolta sul rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge, da sempre non scorre buon sangue tra le due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia. Quest’ultima però pare aver avuto dei problemi anche col padrone di casa, Alfonso, “colpevole” di aver tolto la parola alla moglie di Bonolis quando si stava confrontando con i partecipanti nella casa. GF ...

Advertising

amandamerli : @_____________zu In verità Signorini e Bruganelli si conoscono da tempo. A lei non è piaciuto il modo. Porterà a te… - infoitcultura : Sonia Bruganelli verrà sostituita per la prossima puntata? Ecco chi ha scelto Signorini - tuttopuntotv : Sonia Bruganelli verrà sostituita per la prossima puntata? Ecco chi ha scelto Signorini #GFVip6 #GFVip - ParliamoDiNews : Gf Vip, Sonia Bruganelli lascia? Quelle parole dopo la lite con Alfonso Signorini che tolgono ogni dubbio – Libero… - Novella_2000 : Sonia Bruganelli va in vacanza e salta una puntata, Alfonso Signorini ha trovato la sostituta: ecco chi dovrebbe es… -