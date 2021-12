GdF di Roma sequestrati circa 300 mila articoli natalizi e giocattoli

(Di venerdì 24 dicembre 2021) non sicuri (sequestri anche a Ladispoli) Nell’ambito di un piano straordinario di controlli, predisposto in previsione delle imminenti festività, il Comando Provinciale della ha proceduto al sequestro di300

...Mare () hanno proceduto al sequestro d'urgenza di un'area di circa 2.700 metri quadrati, situata in una zona periferica del comune di Montone dove durante un sorvolo con un elicottero della, ...I finanzieri del Comando Provinciale di Perugia e della Sezione Aerea di Pratica di Mare (), nei giorni scorsi, hanno proceduto al sequestro d'urgenza di un'area di circa 2.700 m2, situata in una zona periferica del comune di Montone (PG). L'attività trae origine dallo sviluppo ...Una truffa che vale un miliardo e 250mila euro: nel giro del maxi sequestro, coinvolte diverse società che da Roma arrivano fino a Foggia. In Capitanata, infatti, sono state individuate diverse societ ...I finanzieri del comando provinciale di Perugia e della sezione aerea di Pratica di Mare (Roma) hanno proceduto al sequestro d'urgenza di un'area di circa 2. (ANSA) ...