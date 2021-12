Fondi. In viaggio con bombe a mano, fucili, pistole e 75 chili di droga (Di venerdì 24 dicembre 2021) Fondi – La Polizia di Stato di Latina ha arrestato sette persone trovate in possesso di droga e di un autentico arsenale. Questa notte, agenti della sezione criminalità organizzata della Squadra Mobile di Latina e del Commissariato di Fondi, in collaborazione con la Squadra Mobile di Frosinone e la partecipazione del Nucleo investigativo dei Carabinieri di Latina, hanno tratto in arresto 7 individui con precedenti di polizia, tutti originari delle città di Latina e Fondi, poiché colti nella flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, di materiale esplosivo e di armi clandestine e da guerra con relative munizioni. L’operazione di polizia giudiziaria scaturisce da una attività info-investigativa, nata su impulso degli uffici della Polizia di Stato di Latina e Frosinone che ha visto la ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 dicembre 2021)– La Polizia di Stato di Latina ha arrestato sette persone trovate in possesso die di un autentico arsenale. Questa notte, agenti della sezione criminalità organizzata della Squadra Mobile di Latina e del Commissariato di, in collaborazione con la Squadra Mobile di Frosinone e la partecipazione del Nucleo investigativo dei Carabinieri di Latina, hanno tratto in arresto 7 individui con precedenti di polizia, tutti originari delle città di Latina e, poiché colti nella flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, di materiale esplosivo e di armi clandestine e da guerra con relative munizioni. L’operazione di polizia giudiziaria scaturisce da una attività info-investigativa, nata su impulso degli uffici della Polizia di Stato di Latina e Frosinone che ha visto la ...

