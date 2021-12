Folle battuta di caccia a Latina: gli uccide il cane per sbaglio e lui per vendetta gli spara (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ha colpito per sbaglio il segugio di un altro cacciatore che era con lui. Ha scambiato il cane per selvaggina, ma purtroppo per l’amico a quattro zampe non c’è stato nulla da fare ed è morto sul colpo. E’ così che il padrone, per vendetta, ha pensato bene di sparare al ‘collega’ un ragazzo di 30 anni, colpendolo con i pallini a una gamba. Giovane che è stato poi trasportato d’urgenza in ospedale dal personale sanitario del 118. Una giornata di follia quella di ieri a Latina, nei pressi del Parco Nazionale del Circeo. Latina, uccide il cane durante una battuta di caccia e lui gli spara per vendetta Quando ha visto il suo cane steso a terra, ormai privo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ha colpito peril segugio di un altrotore che era con lui. Ha scambiato ilper selvaggina, ma purtroppo per l’amico a quattro zampe non c’è stato nulla da fare ed è morto sul colpo. E’ così che il padrone, per, ha pensato bene dire al ‘collega’ un ragazzo di 30 anni, colpendolo con i pallini a una gamba. Giovane che è stato poi trasportato d’urgenza in ospedale dal personale sanitario del 118. Una giornata di follia quella di ieri a, nei pressi del Parco Nazionale del Circeo.ildurante unadie lui gliperQuando ha visto il suosteso a terra, ormai privo ...

