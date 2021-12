(Di venerdì 24 dicembre 2021) L’ex amministratore delegato della Formula 1 Berniecrede chesi ritirerà dalla competizione a causa della delusione di aver perso il titolo mondiale in un drammatico finale di stagione al Gran Premio di Abu Dhabi. Perchè secondodovrebbela F1? Adè stato negato un ottavo titolo mondiale record in modo straziante dopo che Max Verstappen lo ha superato all’ultimo giro per raccogliere il suo primo campionato di F1. La vittoria è stata controversa, tuttavia, dopo che il direttore di gara della FIA Michael Masi è stato criticato per la sua interpretazione delle regole relative alle auto doppiate in condizioni di safety car nelle fasi finali. La decisione di consentire alle auto doppiate che separavano ...

Advertising

periodicodaily : Ecclestone suggerisce a Lewis Hamilton di lasciare la F1 #ecclestone #hamilton -

Ultime Notizie dalla rete : Ecclestone suggerisce

Periodico Daily - Notizie

Dopo essere stato il Berniedella Formula E - per i non appassionati: come la Formula 1, ... Il mondo del motorsport tradizionale e quello del motorsport videoludico: tuttoche in ...Dopo essere stato il Berniedella Formula E - per i non appassionati: come la Formula 1, ... Il mondo del motorsport tradizionale e quello del motorsport videoludico: tuttoche in ...