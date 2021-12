E stasera in tv "Una poltrona per due", rassicurante tradizione di Natale (Di venerdì 24 dicembre 2021) Che Natale sarebbe senza il film “Una poltrona per due”? Non sarebbe la stessa cosa. E infatti anche in questo 2021 il film di John Landis con Eddie Murphy e Dan Aykroyd verrà trasmesso nella prima serata del 24 dicembre su Italia 1. Difficile comprendere come questa commedia americana, vicina ai 40 anni, sia diventata ormai una specie di tradizione non scritta delle feste di Natale. “Una poltrona per due” esce negli Stati Uniti l?8 giugno del 1983, quasi in estate, e va benissimo arrivando quarta negli incassi. In Italia arriva a inizio gennaio del 1984, ma senza sbancare il botteghino. Nonostante questo, è ormai da più di 20 anni che ogni vigilia il passaggio in tv fa registrare una media di due milioni di spettatori. Tempo fa, la direttrice di Italia Uno, Laura Cesarotto ha provato a spiegare così ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 dicembre 2021) Chesarebbe senza il film “Unaper due”? Non sarebbe la stessa cosa. E infatti anche in questo 2021 il film di John Landis con Eddie Murphy e Dan Aykroyd verrà trasmesso nella prima serata del 24 dicembre su Italia 1. Difficile comprendere come questa commedia americana, vicina ai 40 anni, sia diventata ormai una specie dinon scritta delle feste di. “Unaper due” esce negli Stati Uniti l?8 giugno del 1983, quasi in estate, e va benissimo arrivando quarta negli incassi. In Italia arriva a inizio gennaio del 1984, ma senza sbancare il botteghino. Nonostante questo, è ormai da più di 20 anni che ogni vigilia il passaggio in tv fa registrare una media di due milioni di spettatori. Tempo fa, la direttrice di Italia Uno, Laura Cesarotto ha provato a spiegare così ...

