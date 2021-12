Dopo la lite con Signorini, la decisione. Sonia Bruganelli lascia il Gf Vip? Quelle parole che tolgono ogni dubbio (Di venerdì 24 dicembre 2021) Sonia Bruganelli fa chiarezza. Dopo la lite al Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini, l'opinionista del programma di Canale 5 smentisce le ultime voci che circolano sul suo conto. L'ex moglie di Paolo Bonolis su Instagram rilancia un video in cui è apparso il conduttore e sotto la didascalia: "Sonia Bruganelli a gennaio lascerà il ruolo di opinionista". Nulla di più falso, come lei stessa precisa scrivendo: "Ma nooooooooooo!". Insomma, Sonia Bruganelli continuerà la sua avventura fino a marzo. Nella scorsa puntata, quella andata in onda il 20 dicembre, Signorini ha rimproverato l'opinionista: "Ok basta così Sonia, e basta anche te Alex. No, ora basta davvero, fatemi fare ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021)fa chiarezza.laal Grande Fratellocon Alfonso, l'opinionista del programma di Canale 5 smentisce le ultime voci che circolano sul suo conto. L'ex moglie di Paolo Bonolis su Instagram rilancia un video in cui è apparso il conduttore e sotto la didascalia: "a gennaio lascerà il ruolo di opinionista". Nulla di più falso, come lei stessa precisa scrivendo: "Ma nooooooooooo!". Insomma,continuerà la sua avventura fino a marzo. Nella scorsa puntata, quella andata in onda il 20 dicembre,ha rimproverato l'opinionista: "Ok basta così, e basta anche te Alex. No, ora basta davvero, fatemi fare ...

Advertising

ChiaraDJ : @AmSasso27 Mmmm… mi sa che a questo punto l’opzione Mason è lontanissima dalla realtà… Figurati che io mi immagino… - aur24 : RT @wildfiresqueen: Questo è Biagio dopo aver avuto una lite oscena con Miriana che va da lei, dice queste cose e dopo un’ora dice le sparl… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: #Genova. Ha picchiato la compagna per sette anni ma, dopo l'ultima #aggressione, l'uomo è stato arrestato dalla polizia.… - mastupendo : RT @wildfiresqueen: Dopo la lite Biagio è andato da Miriana cercandola e “prendendola in giro” sulla gelosia come se avesse risolto e poi s… - GarziaFlaminia : RT @wildfiresqueen: Questo è Biagio dopo aver avuto una lite oscena con Miriana che va da lei, dice queste cose e dopo un’ora dice le sparl… -