Delia Duran | parla l’ex marito | “È stata manipolata”

Su Delia Duran l'opinione dell'uomo che è stata con lei non è positivo: "Fa la figura della deficiente", e sul tringolo con Soleil… La modella Delia Duran negli ultimi mesi ha avuto molta visibilità grazie al Grande Fratello Vip 6 che ha visto la partecipazione del marito Alex Belli. L'attore all'interno della casa è stato protagonista di un flirt molto passionale con Soleil Sorge con la moglie che è entrata nella casa anche per avere dei confronti. Ma c'è chi conoscere bene la Duran e non solo tramite la televisione per via del triangolo amoroso. La modella è infatti stata sposata con Marco Nerozzi, 55enne che ha rilasciato delle dichiarazioni al settimanale Nuovo. Ufficialmente i due sono ...

