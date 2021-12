Covid, terza dose a giorni disponibile anche per 16-17enni e 12-15enni fragili: la decisione Aifa (Di venerdì 24 dicembre 2021) Cominceranno presto le vaccinazioni in terza dose per i ragazzi che hanno 16 e 17 anni: da recentissime comunicazioni da parte del Ministero della Salute. Potranno accedere alla dose booster anche i ragazzi classificati come “fragili” tra i 12 e i 15 anni, a partire dal 27 dicembre. Per quanto riguarda la fascia totale dei 12-15enni, l’Aifa ha comunicato che si esprimerà entro gennaio. La notizia arriva a ridosso della conferenza stampa tenutasi ieri sera, verso le 20, che riportava le decisioni prese nel corso dell’ultimo Consiglio dei Ministri in materia di sicurezza sanitaria e gestione pandemica . Covid, terza dose: è questione di giorni È stato il sottosegretario alla salute Andrea ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 24 dicembre 2021) Cominceranno presto le vaccinazioni inper i ragazzi che hanno 16 e 17 anni: da recentissime comunicazioni da parte del Ministero della Salute. Potranno accedere allaboosteri ragazzi classificati come “” tra i 12 e i 15 anni, a partire dal 27 dicembre. Per quanto riguarda la fascia totale dei 12-, l’ha comunicato che si esprimerà entro gennaio. La notizia arriva a ridosso della conferenza stampa tenutasi ieri sera, verso le 20, che riportava le decisioni prese nel corso dell’ultimo Consiglio dei Ministri in materia di sicurezza sanitaria e gestione pandemica .: è questione diÈ stato il sottosegretario alla salute Andrea ...

