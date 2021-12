Covid: Rampelli, ‘bisogna vaccinarsi ma Governo disorganizzato’ (Di venerdì 24 dicembre 2021) Roma, 24 dic. (Adnkronos) – “Andate a vaccinarvi!”. È l’appello lanciato dal deputato Fdi e vicepresidente della Camera Fabio Rampelli dagli studi di Agorà per smentire qualsiasi tentativo di associare Fratelli d’Italia alle posizioni no vax. “Qui non si mette in discussione il vaccino, abbiamo 1/4 dei decessi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e sono nella stragrande maggioranza non vaccinati -ha aggiunto- ma occorre rilevare la totale disorganizzazione del Governo che, nonostante il previsto arrivo delle varianti oggi si trova con la carenza di un certo tipo di vaccini, Pfeizer nel Lazio è introvabile, o con le file chilometriche davanti alle farmacie. A due anni dall’esplosione della pandemia, ieri il Consiglio dei ministri ha deciso che bisogna entrare sui mezzi di trasporto con la FFP2. Se questo poteva funzionare nei luoghi affollati ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 24 dicembre 2021) Roma, 24 dic. (Adnkronos) – “Andate a vaccinarvi!”. È l’appello lanciato dal deputato Fdi e vicepresidente della Camera Fabiodagli studi di Agorà per smentire qualsiasi tentativo di associare Fratelli d’Italia alle posizioni no vax. “Qui non si mette in discussione il vaccino, abbiamo 1/4 dei decessi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e sono nella stragrande maggioranza non vaccinati -ha aggiunto- ma occorre rilevare la totale disorganizzazione delche, nonostante il previsto arrivo delle varianti oggi si trova con la carenza di un certo tipo di vaccini, Pfeizer nel Lazio è introvabile, o con le file chilometriche davanti alle farmacie. A due anni dall’esplosione della pandemia, ieri il Consiglio dei ministri ha deciso che bisogna entrare sui mezzi di trasporto con la FFP2. Se questo poteva funzionare nei luoghi affollati ...

Advertising

TV7Benevento : Covid: Rampelli, 'bisogna vaccinarsi ma Governo disorganizzato'... - rumarno2 : Rampelli avrebbe gestito diversamente il covid per non contagiare gli italiani,agito come come i suoi leader?… -