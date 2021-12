Covid | nuovo picco di contagi in Toscana | Umbria e Marche Veneto ancora oltre i 5 mila casi

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Il numero dei-19 continua a salire stando ai primi dati in arrivo dalle Regioni, dopo ildiregistrato ieri a livello nazionale (44). Insono 3.337 in nuoviregistrati nelle ultime 24 ore, su un totale di 52.095 test. Ieri i nuovi positivi erano 2.780, a fronte di 52.779 tamponi effettuati. Si tratta del record digiornalieri da inizio pandemia. Fino ad oggi il dato più alto si era registrato il 7 novembre 2020, quando i nuovi positivi in 24 ore erano stati 2.788. Il tasso dei nuovi positivi è di 6,41%. Anche l’tocca il livello dipiù alto mai registrato nel corso della pandemia: 1.229 nuovi positivi nelle ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nuovo record assoluto di contagi da Covid nel Regno Unito dall'inizio della pandemia: sono stati registrati quasi 1… - fattoquotidiano : Covid, Iss: “Incidenza settimanale dei contagi sale a 351. Terapie intensive sono oltre soglia”. ???????????? ???? ???????? ????… - Corriere : Terza dose dopo quattro mesi e green pass valido sei: pronta la stretta del governo contro il Covid - mbbelluco : RT @fam_cristiana: Le sfide che attendono il nuovo presidente del #Cile, Gabriel #Boric. - SarahLeCinema : Benvenuti al nuovo attesissimo gioco di Nataleeee: “è Covid o il riscaldamento è troppo alto e mi ha seccato la gola?” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo

Blindati perE così eccoci qui, con i locali notturni che a poche ore dalla Vigilia si ritrovano dia ricevere disposizioni immediate di chiusura, mentre perfino i vaccinati con terza ...In Toscana sono 3.337 in nuovi casiregistrati nelle ultime 24 ore, su un totale di 52.095 ... Anche nelle Marche si è registrato unrecord di contagi nelle ultime 24 ore: 1.103 , con un'...Castrovillari. RINVIATO il “Festival della Comicità”, in programma a Castrovillari domenica 26 dicembre al Teatro Sybaris ed inserito nella rassegna di Te ...I vaccini anti-Covid potrebbero perdere parte della loro efficacia di fronte alla variante Omicron: lo suggeriscono cinque lavori appena usciti sulla rivista Nature e condotti da David Ho della Columb ...