Covid | Brusaferro | “Rischio di occupazione dei posti letto in area medica al 20-30% in quasi tutte le Regioni entro 30 giorni”

Advertising

fattoquotidiano : Covid, Brusaferro: “Con Omicron i casi saliranno ancora. Sarà un Natale di prudenza, dobbiamo essere attenti” - RadioRadicale : RT @RadioRadicale: #FFP2, #terzadose, durata #greenpass, #megagreenpass, eventi e #discoteche: tutte le misure del nuovo #decreto anti #Cov… - PoliticaNewsNow : Covid, Brusaferro (ISS): 'Le fasce d'età più giovani quelle maggiormente colpite' - anto5stars : RT @SkyTG24: #Covid19, Brusaferro: 'Segnale forte incremento circolazione del virus' - SkyTG24 : #Covid19, Brusaferro: 'Segnale forte incremento circolazione del virus' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Brusaferro

...Commissione tecnico - scientifica (Cts) Franco Locatelli e il portavoce del Cts Silvio...della variante omicron e sull efficacia della dose booster nel prevenire forme sintomatiche di-...La crescita dei casi, ha precisato, illustrando la mappa aggiornata del territorio italiano, riguarda quasi tutte le Regioni ed è più marcata in quelle del Nordest.Venerdì, 24 dicembre 2021 Home > aiTv > Brusaferro (Iss): "In quasi tutte le regioni il valore Rt è superiore a 1" (Agenzia Vista) Roma, 24 dicembre 2021 "In quasi tutte le regioni il valore Rt è supe ...Al via dal 27 dicembre la dose booster di Pfizer-Biontech per i giovani di 16 e 17 anni e per i fragili tra i 12 e i 15. Il governo studia di ridurre i tempi per il richiamo da 4 a 5 mesi ...