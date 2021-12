Covid-19: Alessandro Di Battista (ex M5S), vaccinato con terza dose, positivo al virus (Di venerdì 24 dicembre 2021) Di Battista contagiato dopo aver fatto anche la terza dose del vaccino, secondo i dettami del governo, pubblicizza su Instagram la situazione familiare L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dicontagiato dopo aver fatto anche ladel vaccino, secondo i dettami del governo, pubblicizza su Instagram la situazione familiare L'articolo proviene da Firenze Post.

