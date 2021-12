“Ci saranno due pandemie: per i non vaccinati con gravi conseguenze, e per i vaccinati no” | VIDEO (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il forte incremento dei contagi, che si registra in questi giorni in Italia, “non è ancora il picco, a gennaio ci sarà un rialzo fortissimo dei casi”. A mettere in guardia è Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute, ospite questa mattina a Sky Tg24. Nel nostro Paese è quindi “prevedibile un numero di casi simile a quello visto negli altri Paesi d’Europa. Ci sono state due varianti, Delta e Omicron, che hanno una capacità riproduttiva, soprattutto Omicron, enorme”. La nuova variante, però, “ha un’alta contagiosità ma è meno letale”. “Ci saranno due pandemie: per i non vaccinati con gravi conseguenze, e per i vaccinati no” VIDEO La variante #Omicron “ha un’alta contagiosità ma è meno letale”. In questo ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il forte incremento dei contagi, che si registra in questi giorni in Italia, “non è ancora il picco, a gennaio ci sarà un rialzo fortissimo dei casi”. A mettere in guardia è Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute, ospite questa mattina a Sky Tg24. Nel nostro Paese è quindi “prevedibile un numero di casi simile a quello visto negli altri Paesi d’Europa. Ci sono state due varianti, Delta e Omicron, che hanno una capacità riproduttiva, soprattutto Omicron, enorme”. La nuova variante, però, “ha un’alta contagiosità ma è meno letale”. “Cidue: per i noncon, e per ino”La variante #Omicron “ha un’alta contagiosità ma è meno letale”. In questo ...

