Chiara Ferragni e Fedez, l'annuncio poco fa. Il rientro di corsa dalle vacanze: "Vittoria sta male". (Di venerdì 24 dicembre 2021) I Ferragnez sono costretti a rientrare a Milano. Si trovavano in vacanza sulla neve, nelle Dolomiti, per trascorrere le festività natalizie ma, purtroppo, i bambini si sono ammalati. Prima Leone, poi Vittoria, hanno beccato la febbre e nelle ultime ore Fedez e Chiara Ferragni hanno annunciato che faranno rientro a casa per la sicurezza della salute dell'ultima arrivata. Sui social nelle ultime fotografie postate dai genitori la piccola appare sorridente ma la sua temperatura nelle ultime ore è salita. Vittoria Lucia Ferragni ha la febbre Fedez e Chiara Ferragni attraverso alcune Instagram story hanno fatto sapere ai loro milioni di follower che rientreranno a Milano per la sicurezza della salute della loro ...

