Carolyn Smith sconvolta | hanno sparato al suo cane

hanno sparato al cane di Carolyn Smith, la giudice di Ballando con le Stelle è sconvolta e sui social racconta cosa è successo. Ha atteso qualche giorno prima di denunciare tutto su Instagram, sa che avrebbe esagerato e ha aspettato per calmarsi prima di dire tutto. Il suo labrador è stato ferito alla zampa ma lei e suo marito si sono accorti solo dopo qualche giorno che qualcuno gli aveva sparato con il fucile. Nel raccontare Carolyn Smith cerca di non esagerare con le parole ma vorrebbe dire molto di più. Ha denunciato l'accaduto e spera di scoprire presto chi è stato, promette di fargliela pagare e tutti ci auguriamo che accada.

