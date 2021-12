CAPODANNO IN MUSICA: IL SINDACO DI BARI SPOSTA LO SHOW DI CANALE 5 AL PETRUZZELLI (Di venerdì 24 dicembre 2021) Scongiurata una cancellazione come l’anno scorso quando Federica Panicucci rimase a casa e il CAPODANNO di CANALE 5 si trasformò in una puntata speciale del GF Vip con Alfonso Signorini. Quest’anno CAPODANNO in MUSICA si farà da BARI come annunciato ma cambia location. Pur non rientrando tra gli eventi soggetti alle nuove restrizioni per le modalità operative con cui si sarebbe svolto lo spettacolo, ho condiviso con gli organizzatori l’opportunità di trasferire la messa in onda del grande SHOW di CANALE 5 sul palco del più importante teatro di BARI. Così il SINDACO Antonio Decaro. Non più in Piazza Libertà ma nella pomposa cornice del Teatro PETRUZZELLI, il tempio dell’opera. Al fianco di Federica Panicucci ci sarà Al ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 24 dicembre 2021) Scongiurata una cancellazione come l’anno scorso quando Federica Panicucci rimase a casa e ildi5 si trasformò in una puntata speciale del GF Vip con Alfonso Signorini. Quest’annoinsi farà dacome annunciato ma cambia location. Pur non rientrando tra gli eventi soggetti alle nuove restrizioni per le modalità operative con cui si sarebbe svolto lo spettacolo, ho condiviso con gli organizzatori l’opportunità di trasferire la messa in onda del grandedi5 sul palco del più importante teatro di. Così ilAntonio Decaro. Non più in Piazza Libertà ma nella pomposa cornice del Teatro, il tempio dell’opera. Al fianco di Federica Panicucci ci sarà Al ...

