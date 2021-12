Calhanoglu e la frecciatina al Milan | “All’Inter siamo più forti”

(Di venerdì 24 dicembre 2021)più. Intervistato dalla testata giornalistica turca S Sport, Hakannon ha utilizzato mezzi termini nei confronti della sua ex squadra: “Ho dei compagni di altissima qualità. Ce n’erano anche al, ma i nostri sono migliori”.Inter IntervistaPoi prosegue: “Quando sono arrivato in nerazzurro le aspettative erano moto alte; sostituire giocatori come Lukaku e Hakimi non era affatto semplice. Ce lacavati bene, i miei compagni mi hanno accolto alla grande, cosi come Inzaghi. E fortunatamente conoscevo bene la lingua“ Matteo Brignone

Advertising

GiuliaCuchu : È forse il momento di ripescare l’intervista a Pioli che manda una frecciatina a Calhanoglu elogiando Brahim Diaz?… -

Ultime Notizie dalla rete : Calhanoglu frecciatina

Inter-News.it

al Milan, dove andava a folate e forse non si sentiva considerato abbastanza . Oggi ... L'Inter decolla proprio quandola lancia verso l'alto, e non è una coincidenza.al Milan, dove andava a folate e forse non si sentiva considerato abbastanza . Oggi ... L'Inter decolla proprio quandola lancia verso l'alto, e non è una coincidenza.Franco Ordine elogia due giocatori dell'Inter ma non Calhanoglu. Poi, lancia una frecciatina al presidente Zhang sul tema stadio ...La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. In alternativa, il richiedente potrà comunicare tale reddi ...