Buon Natale anche al nostro Esercito | che ha impegnato 7 mila soldati per la sicurezza di tutti e contro il covid

(Di sabato 25 dicembre 2021) Per tutto il 2021, l'ha continuato a impiegare - si afferma in una nota - circa 7italiani sul territorio nazionale in favore dei cittadini e delle Istituzioni locali. In oltre 50 provincie italiane, infatti, proseguono le attività di concorso alle Forze dell'Ordine, dal contrasto alle attività criminali sino alla prevenzione di possibili attacchi terroristici, cui si aggiunge, su tutto il territorio nazionale, il supporto al servizio sanitario nazionale per contrastare gli effetti dell'emergenza pandemica L'articolo proviene da Firenze Post.

sscnapoli : ? Buon Natale! ?? ?? #ForzaNapoliSempre - berlusconi : Vi auguro di poter realizzare i sogni che portate nella mente e nel cuore. Buon Santo Natale - matteosalvinimi : Fare politica in parrocchia, usando il Presepe e Gesù Bambino pur di attaccarmi, è davvero cosa triste. Buon Santo… - Daniela_Ferolla : Buon Natale ???? - itsaudade : @scrip Buon Natale ??

L'A.S.D. Danzastudio Varazze di Giovanna Badano, ha augurato un Buon Natale di gusto e di bravura che ha entusiasmato il folto e distanziato pubblico. Per tutto il 2021, l'Esercito ha continuato a impiegare - si afferma in una nota - circa 7 mila soldati italiani sul territorio nazionale in favore dei cittadini e delle Istituzioni locali. In oltre 50 provincie italiane, infatti, proseguono le attività di concorso alle Forze dell'Ordine, dal contrasto alle attività criminali sino alla prevenzione di possibili attacchi terroristici, cui si aggiunge, su tutto il territorio nazionale, il supporto al servizio sanitario nazionale per contrastare gli effetti dell'emergenza pandemica.