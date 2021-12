Altro picco Covid: 50.599 nuovi contagi e altri 141 decessi (Di venerdì 24 dicembre 2021) La pandemia avanza e si sapeva che nelle prossime settimane le cose sarebbero peggiorate. In Italia ci sono 50.599 nuovi casi (nuovo picco da inizio pandemia) di coronavirus a fronte di 929.77 tamponi ... Leggi su globalist (Di venerdì 24 dicembre 2021) La pandemia avanza e si sapeva che nelle prossime settimane le cose sarebbero peggiorate. In Italia ci sono 50.599casi (nuovoda inizio pandemia) di coronavirus a fronte di 929.77 tamponi ...

GandalfRevn : @VogliaZebra_net Secondo me no, si raggiungerà il picco e succederà come è successo in Romania. Poi probabilmente a… - macheoooh38 : @AleFruh Tra l’altro picco di contagi dopo il rave - UmbriaDomani : Umbria, record casi Covid ma 350 ricoveri meno altro picco - giusmaro111 : @chiccotesta Lo spiego più facilmente: è un nonsense giudicare capacità installabile Italia citando la potenza di p… - albertobrogi : RT @539th: Io vedo rischio soprattutto nel fatto che proseguire un altro intero inverno con la situazione attuale, o peggiore come sarà nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro picco Altro picco Covid: 50.599 nuovi contagi e altri 141 decessi La pandemia avanza e si sapeva che nelle prossime settimane le cose sarebbero peggiorate. In Italia ci sono 50.599 nuovi casi (nuovo picco da inizio pandemia) di coronavirus a fronte di 929.77 tamponi effettuati (mai così tanti). Il giorno prima l'incremento di positivi era stato di 36.293 con 779.303 test. Nelle ultime 24 ore sono ...

Covid oggi: nuovo record contagi . Dati Italia e regioni: morti e ricoveri Altro record, il secondo consecutivo, di nuovi contagi Covid in Italia . Dopo i 44mila di ieri, ... che si registra in questi giorni in Italia, "non è ancora il picco, a gennaio ci sarà un rialzo ...

