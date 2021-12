Albano ' umilia' Vladimir Luxuria | Le tue sono solo imperfezioni

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Qualcuno di voi sicuramente ricorderà la furiosa lite tra, avvenuta in diretta tv tanti anni fa mentre il cantante era in collegamento: le sue parole allora furono gravemente attaccate dall'attivista. L'ex politica italiana ora è anche una stimata opinionista televisiva e non perde mai occasione per difendere gli ideali in cui crede.è di Foggia, dove è nata nel 1965, e ha parlato spesso delle molestie e delle violenze che ha dovuto subire in passato a causa del suo orientamento sessuale. Durante tutta la sua carriera, l'attivismo per i diritti LGBTQ+ è stato un caposaldo della sua vita e, anche con nomi come, ha continuato a difendere i suoi valori. Tra loro c'è stato un litigio qualche anno fa, quando il cantante di Cellino San Marco si presentò al Festival di Sanremo con il brano ...