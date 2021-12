Varese | truffe | confiscati beni di lusso per oltre un milione di euro

(Di giovedì 23 dicembre 2021) commenta La guardia di finanza diha confiscatodie denaro per 1,2 milioni dia un uomo di 34 anni, di Pieve Fissiraga (Lodi), arrestato per una serie ditransnazionali. ...

