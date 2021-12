Ultime Notizie Roma del 23-12-2021 ore 08:10 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione in studio a Giulia Ferrigno il bilancio covid di ieri in apertura 36290 tre nuovi contagi in Italia si registrano inoltre altri 146 morti sono stati 779 mila 303 con un tasso di positività al 4,7% 92 i nuovi ingressi in terapia intensiva volante omikron Italia cabina di regia per discutere anche di tampone Green passi eventuali restrizioni in vista del Natale il Presidente del Consiglio Mario Draghi ieri ha risposto a tutte le domande dei giornalisti nella conferenza stampa di fine anno carico di omicron che gli scienziati ci dicono essere molto più contagiosa delle precedenti aperto una nuova fase della pandemia oggi Ricordiamoci tela tesa cabina di regia per decidere il da farsi Sulla base del quadro epidemiologico i vaccini testa non lo strumento di difesa migliore del virus prendi eccessidraghi tre quarti sono ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione in studio a Giulia Ferrigno il bilancio covid di ieri in apertura 36290 tre nuovi contagi in Italia si registrano inoltre altri 146 morti sono stati 779 mila 303 con un tasso di positività al 4,7% 92 i nuovi ingressi in terapia intensiva volante omikron Italia cabina di regia per discutere anche di tampone Green passi eventuali restrizioni in vista del Natale il Presidente del Consiglio Mario Draghi ieri ha risposto a tutte le domande dei giornalisti nella conferenza stampa di fine anno carico di omicron che gli scienziati ci dicono essere molto più contagiosa delle precedenti aperto una nuova fase della pandemia oggi Ricordiamoci tela tesa cabina di regia per decidere il da farsi Sulla base del quadro epidemiologico i vaccini testa non lo strumento di difesa migliore del virus prendi eccessidraghi tre quarti sono ...

