Top e flop 19ª giornata: bene Kessie e Hickey, Vicario e Tessmann da incubo (Di giovedì 23 dicembre 2021) La diciannovesima giornata si è conclusa col doppio posticipo Empoli - Milan e Napoli - Spezia che ha decretato due vittorie esterne. Un turno, iniziato con il rinvio di Udinese - Salernitana e che ha ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 23 dicembre 2021) La diciannovesimasi è conclusa col doppio posticipo Empoli - Milan e Napoli - Spezia che ha decretato due vittorie esterne. Un turno, iniziato con il rinvio di Udinese - Salernitana e che ha ...

Advertising

Svagaia : @Trenchap Pure per me il top del flop è stato Oscavvv Luvigi - MagicGazzetta : Fantanews, Top e Flop 19ª giornata: bene Kessie e Hickey. Vicario e Tessmann da incubo - luca_reds : Mi annoio per cui ora twitto la top e la flop XI della serie A al giro di boa - SampNews24 : Chiuso il girone d’andata: inizio flop, finale top. Il bilancio - Sportellate_it : Andiamo ad analizzare la classifica di Serie A fantacalcisticamente parlando, eleggendo le squadre migliori ed i ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Top flop Top e flop 19ª giornata: bene Kessie e Hickey, Vicario e Tessmann da incubo Un numero esiguo rispetto alle ultime giornate Top 11 ? L'uomo copertina dell'ultima giornata di Serie A del 2021 è Franck Kessie (voto 7,5 - 26 crediti). Il 'Presidente', con una bella doppietta, ...

Top e Flop, i protagonisti del giorno: giovedì 23 dicembre 2021 - FLOP SCHIETROMA - MARINI Lo stesso flop di qualche settimana fa e questo dimostra che nessuno dei due ha effettuato passi avanti. Il leader del Psi Gian Franco Schietroma ha capacità ed esperienza ...

Top e Flop, i protagonisti del giorno: mercoledì 22 dicembre 2021 AlessioPorcu.it Chiuso il girone d’andata: inizio flop, finale top. Il bilancio ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo La Sampdoria ha viaggiato sulle montagne russe: belle prestazioni all’inizio ma pochi risultati, poi la crisi. Il mini campionato dopo la Salernitana è ...

Top & Flop di Viterbese - Fermana TOP:. IULIANO (Viterbese): nel primo tempo è il giocatore più pericoloso dei suoi. Il primo tempo ha visto una Viterbese più coraggiosa, soprattutto nei primi 20' di partita. Si fa sempre trovare pron ...

Un numero esiguo rispetto alle ultime giornate11 ? L'uomo copertina dell'ultima giornata di Serie A del 2021 è Franck Kessie (voto 7,5 - 26 crediti). Il 'Presidente', con una bella doppietta, ...SCHIETROMA - MARINI Lo stessodi qualche settimana fa e questo dimostra che nessuno dei due ha effettuato passi avanti. Il leader del Psi Gian Franco Schietroma ha capacità ed esperienza ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo La Sampdoria ha viaggiato sulle montagne russe: belle prestazioni all’inizio ma pochi risultati, poi la crisi. Il mini campionato dopo la Salernitana è ...TOP:. IULIANO (Viterbese): nel primo tempo è il giocatore più pericoloso dei suoi. Il primo tempo ha visto una Viterbese più coraggiosa, soprattutto nei primi 20' di partita. Si fa sempre trovare pron ...