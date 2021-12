Spezia, Agudelo: «Incredibile vincere al Maradona. Vittoria importante a livello mentale» (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’attaccante dello Spezia Agudelo ha commentato la Vittoria in casa del Napoli Kevin Agudelo, attaccante dello Spezia, ai canali ufficiali del club ligure ha parlato della Vittoria in casa del Napoli. LE PAROLE – «Ci portiamo a casa l’ottima prestazione di squadra che abbiamo fatto e i tre punti che siamo riusciti a raggiungere lottando insieme. È Incredibile. vincere al ‘Maradona’ non è facile perché il Napoli è una squadra con giocatori fortissimi; è stata una soddisfazione enorme, abbiamo dimostrato che insieme possiamo difendere bene e che riusciamo a fare squadra anche nei momenti più complicati. Sapevamo che questo campionato non sarebbe stato semplice, questa Vittoria ci servirà a livello ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’attaccante delloha commentato lain casa del Napoli Kevin, attaccante dello, ai canali ufficiali del club ligure ha parlato dellain casa del Napoli. LE PAROLE – «Ci portiamo a casa l’ottima prestazione di squadra che abbiamo fatto e i tre punti che siamo riusciti a raggiungere lottando insieme. Èal ‘’ non è facile perché il Napoli è una squadra con giocatori fortissimi; è stata una soddisfazione enorme, abbiamo dimostrato che insieme possiamo difendere bene e che riusciamo a fare squadra anche nei momenti più complicati. Sapevamo che questo campionato non sarebbe stato semplice, questaci servirà a...

Advertising

CalcioPillole : La vittoria dello #Spezia in casa del #Napoli è il risultato a sorpresa del 19° turno di Serie A. Al termine del ma… - sportli26181512 : Spezia, Agudelo: 'Incredibile vincere al 'Maradona' contro il Napoli': Kevin Agudelo, centrocampista dello Spezia,… - PinoSa54 : ????...a Vincere hanno vinto... facendo Zero tiri in porta e Noi invece abbiamo sprecato tantissimo...e questo è il C… - infoitsport : Napoli-Spezia 0-1, le pagelle: Lozano spreca, Juan Jesus sbaglia. Agudelo scintillante - infoitsport : Spezia, Agudelo: 'Incredibile vincere al Maradona, specie stando dietro per 90'' -