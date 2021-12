Simeone | «Ho finalmente trovato il mio equilibrio Sul soprannome Cholito…»

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Giovanniha rilasciato una lunga intervista a Sportweek in cui racconta il suo percorso di trasformazione Giovanniè cambiato, la sua metamorfosi è agli occhi di tutti. L’attaccante del Cagliari in prestito all’Hellas Verona ha raggiunto una maturità mentale e professionale incredibile ed è proprio da questo tema che il Cholito ha deciso di far partire la sua intervista rilasciata a Sportweek.– «A Genova ho imparato a meditare: è grazie a questo se oggi hoil mio. Riesco a gestire meglio le mie emozioni, i miei pensieri. Questo, poi, lo porto sul campo e mi permette di essere più efficace, più decisivo. Studio ogni dettaglio per capire come fare male alle difese avversarie. È come se un allenatore mi spiegasse i movimenti da ...

