Serie B, rinviate le giornate del 26 e 29 dicembre a causa del Covid. Balata: “Variante Omicron ha colpito diverse squadre” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un’assemblea straordinaria della Lega di Serie B, convocata nella mattinata di giovedì, ha deciso di rinviare, a causa della situazione Covid, i turni del 26 e del 29 dicembre, cioè della 19esima e 20esima giornata del campionato cadetto. Mauro Balata, presidente della Lega di Serie B, è intervenuto ai microfoni di SkySport spiegando che la decisione è stata sofferta ma indispensabile, poiché nella Lega c’è stato “un problema con la Variante Omicron che ha colpito diverse società”. Balata ha poi continuato precisando che i vertici della Serie cadetta si sono poi “confrontati con le società” decidendo di riprendere il campionato “il 15 gennaio come da programma, con i recuperi della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un’assemblea straordinaria della Lega diB, convocata nella mattinata di giovedì, ha deciso di rinviare, adella situazione, i turni del 26 e del 29, cioè della 19esima e 20esima giornata del campionato cadetto. Mauro, presidente della Lega diB, è intervenuto ai microfoni di SkySport spiegando che la decisione è stata sofferta ma indispensabile, poiché nella Lega c’è stato “un problema con lache hasocietà”.ha poi continuato precisando che i vertici dellacadetta si sono poi “confrontati con le società” decidendo di riprendere il campionato “il 15 gennaio come da programma, con i recuperi della ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE B LE GIORNATE DEL 26 E 29 DICEMBRE SARANNO RINVIATE In corso Assemblea per stabilire nuove date #SkySerieB #SerieB #SkySport - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SKY - Serie B, le due giornate rinviate per Covid verranno recuperate il 15 e il 22 gennaio - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SERIE B - Casi Covid in aumento, rinviate le giornate del 26 e 29 dicembre - infoitsport : Rinviate per il Covid le partite di Serie B del 26 e del 29 dicembre - Milannews24_com : Il Covid ferma anche la Serie B: rinviate le gare del 26 e 29 dicembre -