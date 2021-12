Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: squalifiche per Calhanoglu e Freuler (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il Giudice Sportivo ha reso note le sue decisioni in merito alle squalifiche dopo la diciannovesima giornata della Serie A 2021/2022. Tegole note per Inter e Atalanta, squadre che perderanno un centrocampista particolarmente importante per gli equilibri della squadra; i meneghini non avranno a disposizione Hakan Calhanoglu contro il Bologna, mentre gli orobici dovranno fare a meno di Remo Freuler in ottica Torino. Assenze rilevanti anche per Napoli, Sampdoria e Venezia: squalifiche per un turno anche per Mario Rui, Kristoffer Askildsen, Mattia Caldara e Tanner Tessmann. Ventesima giornata della Serie A che non vedrà inoltre Henrique Dalbert tra i protagonisti, per il rammarico di Walter Mazzari, tecnico del Cagliari. Per quanto ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ilha reso note le suein merito alledopo la diciannovesima giornata dellaA 2021/2022. Tegole note per Inter e Atalanta, squadre che perderanno un centrocampista particolarmente importante per gli equilibri della squadra; i meneghini non avranno a disposizione Hakancontro il Bologna, mentre gli orobici dovranno fare a meno di Remoin ottica Torino. Assenze rilevanti anche per Napoli, Sampdoria e Venezia:per un turno anche per Mario Rui, Kristoffer Askildsen, Mattia Caldara e Tanner Tessmann. Ventesima giornata dellaA che non vedrà inoltre Henrique Dalbert tra i protagonisti, per il rammarico di Walter Mazzari, tecnico del Cagliari. Per quanto ...

Advertising

SkySport : Gol annullati a #Milan e #Atalanta, decisioni corrette: la spiegazione #SkySport #SkySerieA #SerieA - CalcioWeb : #SerieA, le decisioni del giudice sportivo: tutti gli squalificati dopo la 19esima giornata - sportface2016 : #SerieA, le decisioni del Giudice Sportivo: squalifiche per #Calhanoglu e #Freuler - sportface2016 : #SerieA, le decisioni del Giudice Sportivo: squalifiche per #Calhanoglu e #Freuler - LazioNews_24 : #SerieA, decisioni drastiche in arrivo -