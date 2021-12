(Di giovedì 23 dicembre 2021) ”Draghi si meriterebbe più di quello che ha ma per le esigenze del Paese non dovrebbe abbandonare quello che sta f acendo e spero che resti a Palazzo Chigi. Alci vedrei più il bisBerlusconi”. Così Alall’Adnkronos sulla corsa al Colle. ”Berlusconi ha dato lavoro a tanta gente e ha fatto cose molto importanti per il nostro paese anche a livello internazionale, non vedo altra gente al suo livello”, dice Al, che ricorda come il Cavaliere “ha preso la mano di Putin e quella di Bush e le ha messe insieme: fu un gesto fantastico. E’ un uomo di pace e in un periodo come questo è bene che al Colle ci sia un uomo di pace”, conclude il cantante. (di Alisa Toaff) L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

globalistIT : - StraNotizie : Quirinale, Al Bano: ''Da nonno tifo per bisnonno Silvio'' -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Bano

Adnkronos

Alci vedrei più il bisnonno Silvio Berlusconi'. Così Alall'Adnkronos sulla corsa al Colle. 'Berlusconi ha dato lavoro a tanta gente e ha fatto cose molto importanti per il nostro ......è andato in onda in un orario inconsueto per la concomitante cerimonia tenutasi al, dove ... sulla pista da ballo del programma del sabato sera di Rai 1: Morgan AlMietta Sabrina Salerno ...Il cantante si lascia andare ad una lode sperticata: "'Berlusconi ha dato lavoro a tanta gente e ha fatto cose molto importanti per il nostro paese anche a livello internazionale, non vedo altra gente ...''Draghi si meriterebbe più di quello che ha ma per le esigenze del Paese non dovrebbe abbandonare quello che sta f acendo e spero che resti a Palazzo Chigi. Al Quirinale ci vedrei più il bisnonno Sil ...