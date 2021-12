Prelemi | la fuga romantica continua verso una nuova meta VIDEO

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 23 dicembre 2021), Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli dopo laa Parigi, si godono unaavventura nel parco divertimenti Disneyland Iin questi ultimi giorni si sono goduti una meravigliosa vacanza a Parigi. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti giusto un anno fa all’interno della Casa del Grande Fratello Vip e da lì non si sono più lasciati. I due ex gieffini stanno vivendo una vera e propria storia d’amore. Sono ormai inseparabili e tra Roma e Milano vivono il proprio amore condividendo splendide avventure. In questi ultimi giorni Giulia e Pierpaolo in vista delle festività natalizie e per celebrare l’amore con il loro primo anniversario di fidanzamento, la giovane coppia si è concessa alcuni giorni di assoluto relax e ricchi d’amore nell’incantevole città ...