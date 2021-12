Plusvalenze Inter, i pm indagano anche sugli scambi di giocatori senza trasferimento di denaro (Di giovedì 23 dicembre 2021) I pm di Milano stanno analizzando tutti gli stratagemmi diffusi nel calciomercato italiano per rimettere a posto i bilanci nell’inchiesta sulle Plusvalenze realizzate dall’Inter nelle stagioni 2017/18 e 2018/19. Dopo che ieri era circolata la notizia dell’attenzione della Guardia di Finanza, coordinata dall’aggiunto Romanelli e dai pm Cavalleri e Polizzi, sulle operazioni con ‘recompra’, oggi emerge che gli inquirenti hanno concentrato le proprie ricerche anche su quelle operazioni a ‘saldo zero’, la cosiddetta ‘camera di compensazione’ che prevede trasferimenti di giocatori sulla carta, con tanto di valore economico indicato, ma che nella sostanza rappresentano dei semplici scambi nei quali spesso non vi è nemmeno il trasferimento della somma di denaro stabilita, se ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) I pm di Milano stanno analizzando tutti gli stratagemmi diffusi nel calciomercato italiano per rimettere a posto i bilanci nell’inchiesta sullerealizzate dall’nelle stagioni 2017/18 e 2018/19. Dopo che ieri era circolata la notizia dell’attenzione della Guardia di Finanza, coordinata dall’aggiunto Romanelli e dai pm Cavalleri e Polizzi, sulle operazioni con ‘recompra’, oggi emerge che gli inquirenti hanno concentrato le proprie ricerchesu quelle operazioni a ‘saldo zero’, la cosiddetta ‘camera di compensazione’ che prevede trasferimenti disulla carta, con tanto di valore economico indicato, ma che nella sostanza rappresentano dei semplicinei quali spesso non vi è nemmeno ildella somma distabilita, se ...

