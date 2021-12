Per il fossile e per sé. La battaglia di Manchin contro il piano Biden (Di venerdì 24 dicembre 2021) Un uomo, da solo, sta bloccando il piano degli USA sul clima. Il senatore democratico Joe Manchin ha dichiarato domenica che non sosterrà il piano Build Back Better (Bbb) dell’amministrazione Biden. IL BBB INCLUDE finanziamenti per il soccorso Covid, i servizi sociali, il welfare, le infrastrutture, e fondi significativi per l’azione sul clima. Il disegno di legge, così come è passato dalla Camera, tra le altre cose, include circa 320 miliardi di dollari in incentivi fiscali per i produttori e … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 24 dicembre 2021) Un uomo, da solo, sta bloccando ildegli USA sul clima. Il senatore democratico Joeha dichiarato domenica che non sosterrà ilBuild Back Better (Bbb) dell’amministrazione. IL BBB INCLUDE finanziamenti per il soccorso Covid, i servizi sociali, il welfare, le infrastrutture, e fondi significativi per l’azione sul clima. Il disegno di legge, così come è passato dalla Camera, tra le altre cose, include circa 320 miliardi di dollari in incentivi fiscali per i produttori e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

