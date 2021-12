Pattinaggio artistico, Nazionali Giapponesi: Sakamoto in testa dopo lo short, Higuchi insegue (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sono cominciati in modo decisamente entusiasmante i Campionati Nazionali Giapponesi 2021-2022 di Pattinaggio di figura, rassegna in scena fino al 26 dicembre alla Super Arena di Saitama. La prima giornata di competizioni è stata infatti caratterizzata dallo short program individuale femminile, che ha visto un ottimo scontro ai piani alti della classifica con le prime cinque atlete raccolte in appena sei punti. Ad avere la meglio è stata Kaori Sakamoto, risultata la migliore del lotto sia nel tecnico che nelle componenti del programma. La nativa di Kobe, già apparsa in buona forma durante le fasi del Grand Prix, ha preso il largo confezionando una performance priva di sbavature di rilievo, impreziosita da un doppio axel di qualità estrema (da sempre suo cavallo di battaglia), da un ottimo triplo lutz e ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sono cominciati in modo decisamente entusiasmante i Campionati2021-2022 didi figura, rassegna in scena fino al 26 dicembre alla Super Arena di Saitama. La prima giornata di competizioni è stata infatti caratterizzata dalloprogram individuale femminile, che ha visto un ottimo scontro ai piani alti della classifica con le prime cinque atlete raccolte in appena sei punti. Ad avere la meglio è stata Kaori, risultata la migliore del lotto sia nel tecnico che nelle componenti del programma. La nativa di Kobe, già apparsa in buona forma durante le fasi del Grand Prix, ha preso il largo confezionando una performance priva di sbavature di rilievo, impreziosita da un doppio axel di qualità estrema (da sempre suo cavallo di battaglia), da un ottimo triplo lutz e ...

