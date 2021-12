Mascherine all'aperto, green pass e terze dosi. Le decisioni della cabina di regia contro la variante Omicron (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ritorna l'obbligo di mascherina all'aperto, sui mezzi di trasporto pubblico e nei luoghi di ritrovo come cinema, teatri ed eventi sportivi anche in zona bianca. Si riduce la durata del green pass da 9 a 6 mesi a partire dal 1° febbraio e si estende il suo utilizzo anche per la ristorazione al chiuso. Il periodo minimo per somministrazione della terza dose passa da 5 a 4 mesi. E fino al 31 gennaio sono vietati eventi e feste che implichino assembramenti all’aperto. E' quanto stabilito dalla cabina di regia convocata a Palazzo Chigi chiamata a decidere delle nuove misure di contrasto al Covid-19. Al tavolo, insieme al premier Mario Draghi e ai capidelegazione delle forze politiche di maggioranza, siedono il capo del Cts Franco Locatelli e il ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ritorna l'obbligo di mascherina all', sui mezzi di trasporto pubblico e nei luoghi di ritrovo come cinema, teatri ed eventi sportivi anche in zona bianca. Si riduce la durata delda 9 a 6 mesi a partire dal 1° febbraio e si estende il suo utilizzo anche per la ristorazione al chiuso. Il periodo minimo per somministrazioneterza dosea da 5 a 4 mesi. E fino al 31 gennaio sono vietati eventi e feste che implichino assembramenti all’. E' quanto stabilito dalladiconvocata a Palazzo Chigi chiamata a decidere delle nuove misure di contrasto al Covid-19. Al tavolo, insieme al premier Mario Draghi e ai capidelegazione delle forze politiche di maggioranza, siedono il capo del Cts Franco Locatelli e il ...

