Letteratura | è morta Joan Didion | ha raccontato le donne e il suo dolore** 2

Joan Didion era nata a Sacramento, in California, il 5 dicembre 1934. Nel 1956 si laureò presso l'Università della California, Berkeley con un Bachelor of Arts in Lettere. Durante il secondo anno di studio vinse un concorso di saggistica sponsorizzato dal mensile di moda "Vogue" che le affidò un lavoro come assistente alla ricerca presso la rivista.

