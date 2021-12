La patata bollente di Lannutti, Lezzi & C: i senatori cacciati tornano nel gruppo M5S ma c’è chi non vota la fiducia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sei senatori del Movimento 5 Stelle, espulsi lo scorso 18 febbraio dall’allora reggente Vito Crimi perché contrari alla fiducia al nascente governo Draghi, saranno reintegrati nel gruppo parlamentare. Lo ha stabilito il Consiglio di garanzia, l’organo di appello di palazzo Madama, presieduto da Luigi Vitali di Forza Italia. Tra i rientranti anche due “big” come l’ex ministra per il Sud Barbara Lezzi e il “veterano” – già parlamentare con l’Italia dei Valori – Elio Lannutti. Insieme a loro anche Rosa Silvana Abbate, Luisa Angrisani, Margherita Corrado e Fabio di Micco. La decisione che reintegra Lezzi e i 5 “dissidenti” La decisione è stata presa perché il M5s, differenza di tutti gli altri gruppi parlamentari, non prevede il doppio grado nei provvedimenti disciplinari. “Abbiamo preso ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Seidel Movimento 5 Stelle, espulsi lo scorso 18 febbraio dall’allora reggente Vito Crimi perché contrari allaal nascente governo Draghi, saranno reintegrati nelparlamentare. Lo ha stabilito il Consiglio di garanzia, l’organo di appello di palazzo Madama, presieduto da Luigi Vitali di Forza Italia. Tra i rientranti anche due “big” come l’ex ministra per il Sud Barbarae il “veterano” – già parlamentare con l’Italia dei Valori – Elio. Insieme a loro anche Rosa Silvana Abbate, Luisa Angrisani, Margherita Corrado e Fabio di Micco. La decisione che reintegrae i 5 “dissidenti” La decisione è stata presa perché il M5s, differenza di tutti gli altri gruppi parlamentari, non prevede il doppio grado nei provvedimenti disciplinari. “Abbiamo preso ...

