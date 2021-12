La Juve vuole un attaccante: arriva dalla Premier! (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il mercato di gennaio si avvicina e la Juventus non rimarrà ferma. Secondo TuttoSport Allegri ha chiesto due colpi di spessore: una punta e una mezzala, ma è necessario fare cassa con delle cessioni. I calciatori in uscita sono Arthur e Ramsey, il primo accostato a Siviglia ed Arsenal mentre per il secondo si prospetta un ritorno in Premier. Mauro Icardi, PSG Per i colpi in entrata la Juventus non avrà a disposizione un budget molto ampio, quindi sarà importante fiutare le occasioni mettendo nel mirino gli scontenti. Per l’attacco si parla del solito Mauro Icardi, riserva di lusso a Parigi, ma anche dei bomber in fuga dall’Inghilterra: Cavani e Martial in uscita dallo United e Aubameyang in rottura con l’Arsenal. Occhi puntati anche su Mitrovic del Fulham, mentre Vlahovic e Scamacca non saranno ceduti a meno di offerte clamorose. Per ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il mercato di gennaio si avvicina e lantus non rimarrà ferma. Secondo TuttoSport Allegri ha chiesto due colpi di spessore: una punta e una mezzala, ma è necessario fare cassa con delle cessioni. I calciatori in uscita sono Arthur e Ramsey, il primo accostato a Siviglia ed Arsenal mentre per il secondo si prospetta un ritorno in Premier. Mauro Icardi, PSG Per i colpi in entrata lantus non avrà a disposizione un budget molto ampio, quindi sarà importante fiutare le occasioni mettendo nel mirino gli scontenti. Per l’attacco si parla del solito Mauro Icardi, riserva di lusso a Parigi, ma anche dei bomber in fuga dall’Inghilterra: Cavani e Martial in uscita dallo United e Aubameyang in rottura con l’Arsenal. Occhi puntati anche su Mitrovic del Fulham, mentre Vlahovic e Scamacca non saranno ceduti a meno di offerte clamorose. Per ...

