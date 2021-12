La Curva laziale contro Francesco Acerbi: "Uomo senza onore, via da Roma subito" (Di giovedì 23 dicembre 2021) Non c’è pace in casa Lazio. Nemmeno dopo la doppia vittoria per 3-1 contro il Genoa all’Olimpico e ieri a Venezia, che ha risollevato la formazione biancazzurra ora nuovamente riagganciata al gruppo delle formazioni in lotta per... Leggi su europa.today (Di giovedì 23 dicembre 2021) Non c’è pace in casa Lazio. Nemmeno dopo la doppia vittoria per 3-1il Genoa all’Olimpico e ieri a Venezia, che ha risollevato la formazione biancazzurra ora nuovamente riagganciata al gruppo delle formazioni in lotta per...

Advertising

zazoomblog : La Curva laziale contro Francesco Acerbi: Uomo senza onore via da Roma subito - #Curva #laziale #contro #Francesco - MircoCimatti : @CucchiRiccardo Ma il comunicato della curva laziale contro Acerbi? Io queste cose non le capirò mai. - traversanews : Bomba dell'ultimo minuto, in seguito alle fortissime contestazioni della Curva laziale nei confronti di #Acerbi, il… - JustForJustice3 : RT @CRINICO72: @JustForJustice3 @Outpost_360 @gred_vet @Marco__Tullio @ZGravita @_ArtWebberOne_ @e_trombino @Noretta09 @radiosilvana @cript… - CRINICO72 : @JustForJustice3 @Outpost_360 @gred_vet @Marco__Tullio @ZGravita @_ArtWebberOne_ @e_trombino @Noretta09… -