Kate Winslet si riunisce con Leonardo DiCaprio dopo tre anni: "Non riuscivo a smettere di piangere" (Di giovedì 23 dicembre 2021) dopo ben tre anni Kate Winslet è riuscita a rincontrare Leonardo DiCaprio e ha rivelato di non essere stata in grado di trattenere le lacrime di fronte alla sua co-star del Titanic. Kate Winslet ha rivelato che "non riusciva a smettere di piangere" quando si è riunita con il suo co-protagonista del Titanic. Kate, 46 anni, e Leonardo DiCaprio, 47, si conoscono dal 1997 e, a causa della pandemia, non si vedevano da più di tre anni. Si sono incontrati mentre si trovavano entrambi a Los Angeles per lavoro e Kate, intervistata dal The Guardian, ha recentemente raccontato: "Non riuscivo a ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 dicembre 2021)ben treè riuscita a rincontraree ha rivelato di non essere stata in grado di trattenere le lacrime di fronte alla sua co-star del Titanic.ha rivelato che "non riusciva adi" quando si è riunita con il suo co-protagonista del Titanic., 46, e, 47, si conoscono dal 1997 e, a causa della pandemia, non si vedevano da più di tre. Si sono incontrati mentre si trovavano entrambi a Los Angeles per lavoro e, intervistata dal The Guardian, ha recentemente raccontato: "Nona ...

