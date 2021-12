Incontro tra il Papa e il patriarca Kirill possibile dopo Pasqua (Di giovedì 23 dicembre 2021) Papa Francesco e il patriarca di Mosca e di tutte le Russie, Kirill, si incontreranno probabilmente dopo la Pasqua ortodossa, che cade il 24 aprile, ma non sarà né in Italia né in Vaticano o in Russia,... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 dicembre 2021)Francesco e ildi Mosca e di tutte le Russie,, si incontreranno probabilmentelaortodossa, che cade il 24 aprile, ma non sarà né in Italia né in Vaticano o in Russia,...

Advertising

oss_romano : #23dicembre Un incontro in spirito di fraternità quello di stamane tra #PapaFrancesco e il metropolita di Volokola… - Quirinale : L’incontro tra #PapaFrancesco e il Presidente #Mattarella in #Vaticano - AntoVitiello : Nelle scorse ore incontro a #CasaMilan con l'agenzia Mdc Advisors, che gestisce tra gli altri l'attaccante del Nant… - CBorneoSindaco : Incontro tra @farbas ed il suo staff con il Dirigente Giosuè Ferruzzi dell'Istituto Superiore Bernalda Ferrandina… - mickycaruso : RT @ElioLannutti: Gli applausi a Draghi in “stile Corea” di molti giornalisti alla conferenza di fine anno: battimani prima, durante e dopo… -