I punti oscuri della linea “no Dad” di Draghi: qualcosa non torna e il piano va a rilento (Di giovedì 23 dicembre 2021) No alla Dad, scuola in presenza: Mario Draghi ne ha fatto un dogma fin dal suo insediamento, fino a ribadirlo nella conferenza stampa di mercoledì. Ma qualcosa non torna. Il mantra evocato è “difendere le normalità raggiunta”. Il che significa nell’ottica Draghiana, “scuola in presenza”,:anche se per poterla mantenere bisognerà prendere “tutte le precauzioni possibili”. Oggi in cabina di regia si deciderà quali. Ma qualcosa non torna. E a notarlo suo quotidiani oggi in edicola è il Foglio, che parla di ottimismo della volontà contro i dati della realtà. Infatti fino a ieri l’altro il fronte scuola nella lotta al virus era apparso “di nuovo in bilico, vista la dichiarazione del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri:“Se ci saranno numeri come ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 dicembre 2021) No alla Dad, scuola in presenza: Marione ha fatto un dogma fin dal suo insediamento, fino a ribadirlo nella conferenza stampa di mercoledì. Manon. Il mantra evocato è “difendere le normalità raggiunta”. Il che significa nell’otticaana, “scuola in presenza”,:anche se per poterla mantenere bisognerà prendere “tutte le precauzioni possibili”. Oggi in cabina di regia si deciderà quali. Manon. E a notarlo suo quotidiani oggi in edicola è il Foglio, che parla di ottimismovolontà contro i datirealtà. Infatti fino a ieri l’altro il fronte scuola nella lotta al virus era apparso “di nuovo in bilico, vista la dichiarazione del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri:“Se ci saranno numeri come ...

